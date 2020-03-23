Самочувствие единственного заболевшего коронавирусом в Мурманской области хорошее. Житель Ирландии находится под наблюдением врачей. Всего в области на карантине находятся 1034 человека. Об этом на оперативном совещании рассказал министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев, передает ГТРК "Мурман". Из них 949 человек — на самоизоляции, 85 находятся в обсерваторе.

Глава региона также обратился к работодателям с призывом разрешить сотрудникам перейти на дистанционную работу. Также он сообщил о переносе всех проверок по линии государственного или муниципального контроля. Кстати, само заседание провели с минимальным количеством присутствующих. Часть вопросов обсудили в режиме видеоконференции.

Как уже сообщалось, в регионе из-за угрозы распространения коронавируса введен режим повышенной готовности, отменены массовые мероприятия. Чтобы порадовать меломанов, областная филармония объявила о переходе на онлайн-режим. Теперь все любители классической музыки смогут смотреть концерты, сидя дома и бесплатно. Всего трансляции будут вести четыре площадки: концертный и камерный залы, арт-кафе и музыкальная гостиная.

Первый концерт уже состоялся 20 марта. Для детей пройдет сетевой показ нескольких музыкальных программ, в том числе на апрель запланировано три детских и четыре взрослых концерта.