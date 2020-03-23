Цена российской пшеницы рекордно выросла и превысила стоимость нефти

Цена пшеницы на российском рынке выросла на 1 тыс. руб. по итогам недели до рекордно высокого уровня в 13,3 тысячи руб. за тонну, согласно биржевым данным. При этом рублевая стоимость российского экспортного сорта нефти Urals достигла 12,9 тысячи руб.

Причина резкого подорожания российской пшеницы – мировой спрос на продовольствие и ослабление курса рубля.

Спрос на зерно на мировых рынках растет на 6-7% в последние недели, в то время как цена нефти рухнула до уровней, наблюдавшихся ранее во время кризисов.

По данным Минсельхоза, за последние 10 лет производство сельхозпродукции в России удвоилось. По итогам 2019 года экспорт сельхозпродукции из России достиг $25 миллиардов и по сравнению с 2000 годом вырос в 20 раз.

На 17 марта 2020 года экспортировано 40,6 миллиона тонн зерна, что соответствует уровню экспорта прошлого сезона.