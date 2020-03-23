Наставники "Спартака" и "Локомотива" претендуют на звание тренера марта

Российская футбольная премьер-лига объявила имена претендентов на звание лучшего тренера чемпионата страны по итогам марта. В список вошли наставники московских "Локомотива", "Спартака" и "Динамо", а также "Краснодара" и "Сочи".

⚡️ Кто из наставников был лучшим в марте?



Отдайте свой голос за лучшего тренера месяца в #ТинькоффРПЛ в нашей группе ВКонтакте https://t.co/9HNPMVm6rk ✔#ТренерМесяца pic.twitter.com/xGhpIVfFVY — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) March 23, 2020

"Локо" под руководством Юрия Семина набрал 7 очков в 3 матчах в текущем месяце, программа которого завершилась из-за пандемии коронавируса досрочно. Больше набрал только ФК "Сочи" Владимира Федотова – 9 очков в 4 матчах.

У трех других претендентов результаты одинаковые: "Спартак" Доменико Тедеско, "Динамо" Кирилла Новикова и "Краснодар" Сергея Матвеева набрали каждый по 6 турнирных баллов после 3 проведенных в марте встреч.