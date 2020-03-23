"Решил поучаствовать в "Евровидении". Слуцкий сравнил себя с танцором из клипа Little Big

Главный тренер казанского футбольного клуба "Рубин" Леонид Слуцкий в Instagram опубликовал фрагмент из клипа на песню Uno группы Little Big и предложил своим подписчикам найти себя на видео.

"Пока пауза в чемпионате решил поучаствовать в Евровидении, – написал Слуцкий. – Найдешь меня на этом видео? Это очень легко".

Музыкальный конкурс "Евровидение-2020" должен был пройти в нидерландском Роттердаме с 12 по 16 мая, но организаторы из-за распространения коронавируса COVID-19 перенесли конкурс на 2021 год.

Ранее наставник "Рубина" и нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба обменялись колкостями в Instagram.

Напомним, в субботу, 14 марта, "Рубин" одержал первую победу в официальных матчах под руководством Слуцкого. Казанцы с 23 очками занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.