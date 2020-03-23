Самолет "сбежал" от экипажа в ходе эвакуации после экстренной посадки. Видео

Очевидец запечатлел на видео необычный инцидент, произошедший в субботу, 21 марта, в аэропорту Киншасы.

Как сообщает издание The Aviation Herald, грузовой самолет Boeing 727 авиакомпании Serve Air Cargo совершил экстренную посадку в столице Конго из-за проблем с гидравлической системой.

Приземление прошло успешно, и экипаж покинул борт воздушного судна, после чего Boeing отправился в самостоятельное "путешествие".

Авиалайнер прокатился по рулежной дорожке, пересек взлетно-посадочную полосу и выкатился на грунт. Работники воздушной гавани и пилоты пытались остановить самолет, но у них ничего не вышло.

В результате "побега" никто не пострадал, лайнер удалось быстро вернуть на твердое покрытие и отбуксировать на стоянку.