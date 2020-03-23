В России будет ужесточена ответственность за нарушение карантина

В ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса премьер-министр РФ Михаил Мишустин согласился с предложением главного санитарного врача РФ Анны Поповой усилить административную ответственность за нарушение правил по прохождению карантина в связи с распространением COVID-19.

Премьер-министр подчеркнул, что ситуация в мире остается сложной. По его словам, правительство продолжает принимать упреждающие меры по сдерживанию распространения коронавируса, передает телеканал "Россия 24".

Как сообщалось, по состоянию на 23 марта зафиксировано 438 заболевших, 17 человек выздоровели.

Мишустин напомнил, что в группе особого риска находятся пожилые люди: "Это наши родители, бабушки, дедушки, пожилые соседи, те, у кого, к сожалению, снижен иммунитет или имеются хронические болезни".

Глава кабмина призвал россиян старшего поколения беречь себя в условиях распространения коронавируса: лишний раз не выходить на улицу, избегать посещения людных мест и на некоторое время отказаться от прогулок и встреч.