Россияне застряли в аэропорту Джакарты из-за коронавируса. Видео

Короткий отдых на Бали обернулся проблемами для пары из Красноярска – мужчина и женщина, временно живущие и работающие в Таиланде, застряли в аэропорту Джакарты.

Как сообщает телеканал "ТВК", жители Красноярска возвращались на Пхукет, но были остановлены сотрудником воздушной гавани при пересадке в столице Индонезии, куда они прилетели с Бали.

От россиян потребовали показать страховку с суммой покрытия в 100 тысяч долларов США и справку о том, что они не больны коронавирусом.

Представленные медицинские документы, сделанные в клинике на Бали, не удовлетворили работника аэропорта, так как там не было отметки о проведении теста на COVID-19, который, по словам туристки, делается только при наличии соответствующих симптомов.

В итоге путешественников сняли с рейса, не предложив никакой альтернативы. Россиянка логично связывает эти события с новым постановлением властей Таиланда, введенным в действие 22 марта. Согласно принятому решению, все въезжающие в страну должны иметь при себе страховку и тот самый документ об отсутствии коронавируса.

Как рассказала женщина, они – не единственные, кто столкнулся с такой проблемой. Она наблюдала, как люди, не сумевшие попасть на свои рейсы, вынуждены ночевать в аэропортах Джакарты и Бали.