В возрасте 87 лет умер клоун Константин Васильев

Народный артист России, заслуженный артист РСФСР, советский и российский клоун, акробат Константин Васильев умер в возрасте 87 лет. О печальной новости сообщается на сайте "Росгосцирка".

Васильев родился 3 января 1933 года. Вместе с мамой и сестрой он пережил блокаду Ленинграда.

После военного периода Константин Евгеньевич отправился учиться в ремесленное училище, а также занимался акробатикой во Дворце пионеров. Через некоторое время Васильев стал артистом в номере гимнаста Михаила Николаева.

Однажды во время выступления советский артист получил травму, в результате которой не смог дальше работать акробатом. С 1962 года, окончив курсы, Васильев стал выступать в цирке в качестве клоуна.

Константин Евгеньевич работал с рядом известных артистов, в числе которых Олег Попов, Эдуард Середа и другие.