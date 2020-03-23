Трамп обвинил Китай в сокрытии масштабов распространения коронавируса

Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в сокрытии масштабов проблемы со вспышкой коронавируса после того, как его самого попросили прокомментировать тот факт, что он проигнорировал ранние предупреждения о пандемии, пишет издание Metro.

Ранее издание Washington Post сообщило, что президент в январе и феврале неоднократно игнорировал предупреждения о том, что коронавирус может представлять серьезную проблему.

Выступая на пресс-конференции в Белом доме, Трамп заявил, что это сообщение является ложным, а также сослался на свой указ о запрете на посещения США гражданами Китая в качестве доказательства быстрых мер в борьбе со вспышкой.

В попытке оправдаться Трамп перевел огонь на Китай, отметив, что когда он узнал о коронавирусе, то решил ввести запрет для путешественников из Китая.

"Я очень уважаю Китай, мне нравится Китай, я думаю, что люди невероятные. У меня прекрасные отношения с президентом Си Цзиньпином, но я бы хотел, чтобы они раньше рассказали нам о том, что было внутри, потому что мы могли бы найти решение", — заявил Трамп.

"Китай был очень скрытным, и это прискорбно. С учетом сказанного я испытываю большое уважение к этой стране и уважаю руководство этой страны. Я бы хотел, чтобы они предупредили нас заранее. Если бы у нас была разница во времени в два-три месяца", — сообщил глава Белого дома.

24 января президент США написал на своей странице в социальной сети написал, что Китай в то время был открытым, но впоследствии он скрыл брифинги по коронавирусу.

В записи отмечалось, что Китай очень усердно работает над сдерживанием коронавируса. "Соединенные Штаты высоко ценят их усилия и прозрачность. Все будет хорошо. В частности, от имени американского народа я хочу поблагодарить президента Си", — написал Трамп.

Ранее Трамп разозлил китайскую сторону, неоднократно называя коронавирус "китайским гриппом", поскольку расистские атаки на американцев азиатского происхождения усилились после вспышки.

Трамп настаивал на том, что он использует термин "точно", тем самым отвечая на заявления китайских чиновников за попытку выдвинуть теорию о том, что этот вирус появился в КНР из-за американских военных.