СК: семья в Кошкине могла погибнуть из-за курения матери

Специалисты назвали предварительную причину гибели семьи в селе Кошкино Измалковского района. Выяснилось, что 43-летняя женщина и двое ее сыновей отравились угарным газом, а от огня тела пострадали уже после смерти.

Как сообщают "Вести Липецк" со ссылкой на управление Следственного комитета по Липецкой области, был установлен и очаг возгорания. Он находился возле дивана в комнате, где спала мать. Предполагаемая причина трагедии — неосторожное курение. Также следователи рассказали, что тело старшего 3-летнего мальчика было обнаружено на кухне. Вероятно, ребенок попытался открыть окно или выбраться из дома. Двухлетнего малыша нашли неподалеку от очага возгорания.

Напомним, ЧП случилось 20 марта. В Кошкино произошел пожар в жилом доме, в котором погибла женщина и двое ее малолетних детей. Елецкиий межрайонный следственный отдел СК РФ по Липецкой области возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 4 лет. Дальнейшее расследование инцидента будет лично контролировать руководитель СК по Липецкой области Евгения Шаповалова.