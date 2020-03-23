Главный психиатр Минздрава: прятаться от COVID-19 на даче – мудрое решение

Главный внештатный психиатр Минздрава РФ Зураб Кекелидзе назвал мудрым решение некоторых россиян уехать из города во время пандемии коронавируса COVID-19.

"Я специально вечером ездил по Москве. Во многих жилых домах в окнах свет не горел. И я это сопоставил с тем, что в Подмосковье у нас 1,2 миллиона дачных участков, и многие, насколько я знаю, рассредоточились туда. Это очень мудрое решение", – сказал Кекелидзе в эфире телеканала "Россия 24".

Эксперт пояснил: пока мы достоверно не знаем, как именно распространяется вирус, лучше всего изолироваться и как можно меньше "контачить" друг с другом.

Кекелидзе добавил, что медицина ни одной страны не справится, если жители заболеют массово, а если болезнь будет протекать поэтапно, ее возможно будет победить.

С Кекелидзе согласился руководитель НИИ неотложной детской травматологии и хирургии Леонид Рошаль. Он призвал россиян при первых признаках недомогания оставаться дома и не ходить на работу.