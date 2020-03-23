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Тема:

Коронавирус 18 минут назад

23 марта 202019:02

Германия выделит 750 миллиардов евро для поддержки экономики на фоне пандемии коронавируса

EPA

Власти Германии представили пакет мер на сумму до 750 миллиардов евро, чтобы уменьшить ущерб от вспышки коронавируса в крупнейшей экономике Европы, передает Reuters.

Кроме того, сообщается, что Берлин намерен впервые с 2013 года взять новый долг.

"Это очень большой пакет со множеством мер", — заявил министр финансов Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с министром экономики Питером Альтмайером, добавив, что Германия удвоит количество коек в отделениях интенсивной терапии.

Дополнительный бюджет федерального правительства в размере 156 миллиардов евро, который будет финансироваться за счет новых заимствований, подчеркивает решимость Берлина использовать "все, что у нас есть", для борьбы с последствиями вспышки коронавируса, добавил Шольц.

Правительство ожидает, что пандемия коронавируса погрузит экономику в рецессию, и Шольц сказал, что его бюджетные планы основаны на предположении, что валовой внутренний продукт (ВВП) ФРГ в этом году упадет примерно на 5%.

Альтмайер заявил, что правительство хочет как можно быстрее выделить помощь компаниям и что Берлин готов защитить фирмы от нежелательных поглощений во время кризиса.

"Не заблуждайтесь, мы полны решимости защитить наши компании и рабочие места", — сказал Альтмайер, добавив, что это сообщение было адресовано хедж-фондам.

Ранее кабинет министров Германии принял законопроект, который предусматривает, что фонд экономической стабильности (WSF) получит средства на сумму до 100 миллиардов евро, которые будут использованы в качестве способа предотвращения иностранных поглощений.

Пакет включает в себя еще 100 миллиардов евро в кредит банку развития государственного сектора KfW на кредитование проблемных предприятий.

Правительство предоставит банку разрешение KfW на обе меры стоимостью 200 миллиардов евро. Это означает, что общий чистый новый долг может возрасти до 356 миллиардов евро в этом году, в зависимости от того, сколько компаний воспользуются инструментом.

Общая сумма в 356 миллиардов евро в виде нового долга составит примерно 10% валового внутреннего продукта Германии.

Вдобавок ко всему фонд стабильности предложит 400 миллиардов евро в виде кредитных гарантий для обеспечения корпоративного долга с риском дефолта, что увеличит объем всего пакета до 750 миллиардов евро.

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