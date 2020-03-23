Балерина, пианист, мультипликатор - президентские премии вручены деятелям культуры

Владимир Путин подписал указ о присуждении президентских премий молодым деятелям культуры. Награды удостоены известный пианист, балерина Большого театра и директор Белгородского центра народного творчества. Еще одним указом президент присудил премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. Среди лауреатов: директор Российской государственной детской библиотеки, известный писатель и художник-мультипликатор.

Ольга Смирнова — прима-балерина Большого театра, премию считает серьезным "авансом", в том смысле, что, когда награда от президента, значит званию придется соответствовать. В планах создание собственного спектакля.

"Я давно мечтала воплотить образ Настасьи Филипповны из "Идиота" и на сегодняшний день есть хореограф", — говорит она.

Традиционно премии ко Дню работника культуры вручают не только ее молодым деятелям, но и тем, кто посвятил труду на благо детства всю свою жизнь.

Путешественника и писателя Камиля Зиганшина в Уфе знают все. "Он культуру нашу народную для будущих поколений возрождает", — говорят местные жители. Проза Загиншина продолжает лучшие традиции русской литературы о путешествиях и природе, заложенных Гончаровым, Бианки и Пришвным.

"После этой награды, не имею права писать плохо. должен писать не то что также, а лучше, стараться. чтоб оправдать это высочайшее доверие", — подчеркнул Зиганшин.

Среди лауреатов — виртуозный академический пианист, вдохновенный джазовый импровизатор, певец, аранжировщик Олег Аккуратов. Олег не видит с рождения и то как он играет, само по себе уже подвиг. Музыка — его жизнь, его воздух и разговор с миром.

"Я написал гимн Параолимпиады. Это такое ощущение, что передается эта теплота, вся задушевность", — рассказал он.

В музее Белгородского дома творчества, основанном Максимом Шапошниковым, обычная, казалось бы, краеведческая экспозиция, непреходящие семейные ценности сквозь призму истории.

"Вот этот платок был создан в Великую Отечественную войну, семья собирательницы коллекции жила возле госпиталя, ткани не хватало — эта работа выполнена из выпаренных бинтов советских солдат ", — говорит он.

"Труд и культура" — не из тех слов, которые легко сочетаются. Толковые словари о таких людях говорят: "сподвижники".

Среди лауреатов — директор Государственной российской детской библиотеки неутомимая Мария Веденяпина, которая одной из первых в стране перевела все фонды в цифру. Теперь у всех детей, даже в самых удаленных уголках, не только страны, мира, есть доступ к нашей лучшей литературе.

"Оцифровано порядка 25 тысяч изданий. И ежегодно у нас бывает книговыдача с этого ресурса – больше миллиона", — рассказала Веденяпина.

Президентская премия — режиссеру, сценаристу, мультипликатору Леониду Носыреву за умение выразить национальный характер в российской мультипликации. Режиссера мы знаем и любим давно за рыжего и веселого "Антошку", "Тигренка на Подсолнухе" а еще полные такой искренней народной мудрости — "Смех и горе у Бела моря "и "Волшебное кольцо".

На развитие своих проектов и будущие творческие победы лауреаты получают по 2,5 миллиона рублей.