Семеро хоккеистов чемпионата Белоруссии наказаны за договорной матч

Федерация хоккея Белоруссии сообщила о годичной дисквалификации, которую получили сразу семь игроков команды "Динамо-Молодечно" за участие в договорной встрече чемпионата страны. Один из тренеров клуба Игорь Кривошлык был отстранен от работы в хоккее пожизненно.

Как сообщает официальный сайт Федерации хоккея Белоруссии, Павел Боярчук, Алексей Иванов, Вячеслав Лисичкин, Станислав Кучкин, Никита Устиненко, Александр Сырей и Сергей Шелег могли получить за поражение команды от "Могилева" со счетом 5:6, которое произошло 12 ноября 2019 года, от 500 до 1 миллиона российских рублей. Это зависело от сделанных ставок на игру.

По итогам расследования Следственного комитета Белоруссии все хоккеисты признали свою вину. Кроме того, было доказано, что тренер команды Игорь Кривошлык сделал более 20 ставок на результаты матчей "Динамо-Молодечно".

Дисквалификация провинившихся хоккеистов истекает 31 мая 2021 года.