24 марта 202001:39

Самостоятельное "лечение" аппаратом ИВЛ может причинить вред здоровью

Самостоятельное "лечение" аппаратом ИВЛ может причинить вред здоровью

"ИВЛ купить". И тут же — внушительный набор предложений. Обновление рейтинга запросов в поисковых системах произошло с явной поправкой на влияние коронавируса COVID-19. И на сообщения СМИ о том, что некие "состоятельные россияне" начали массово приобретать аппараты искусственной вентиляции легких. Стоимость такого аппарата — от пятисот тысяч до пары миллионов рублей — подобных VIP-покупателей, видимо, не смущает. Да и продавцы подтверждают: число желающих срочно обзавестись медицинским оборудованием для частного пользования резко возросло за каких-то полторы-две недели. А кому-то якобы нужны даже несколько аппаратов, причем самых продвинутых.

Принцип понятен: материальное вложение на случай заболевания коронавирусом COVID-19 с осложнениями в виде пневмонии, чтобы можно было лечиться дома. Однако есть уже и реакция Минздрава. В ведомстве разъясняют, что "определить необходимость в использовании может только врач в условиях стационара".

Следовательно, держать аппарат ИВЛ дома бесполезно. И более того — иногда опасно для здоровья. Можно и покалечиться, и занести инфекцию в организм.

Специалисты однозначно высказались: аппарат искусственной вентиляции легких вне больницы — металлолом. Даже во время пандемии покупка такого оборудования для личного использования не имеет смысла. Это все равно, что купить себе домой какой-нибудь сложный фрезерный станок с программным управлением, при этом не умея на нем работать.

Ведь современные аппараты ИВЛ — это, по сути, компьютеры со специальной периферией, включающие и электромагнитные клапаны, и турбинные нагнетатели, и достаточно сложные и точные измерители расходов газовой смеси, измерители давлений.

У каждой системы — множество режимов: синхронизированная принудительная вентиляция легких, управляемая механическая вентиляция с контролем по объему или по давлению. В общем, можно долго перечислять, суть в том, что управление всеми параметрами с использованием микропроцессорной техники — это настоящее искусство, требующее высокой квалификации.

Без специалиста не получится даже подключить тяжелого пациента к аппарату ИВЛ. Ведь для этого необходимо ввести трубку в трахею. Если сделать это неправильно, можно повредить зубы, мягкие ткани, или вставить трубку не в трахею, а в пищевод. Предположим, у покупателя системы искусственной вентиляции легких есть деньги и на оплату врачей. Но кто согласится работать на незнакомом оборудовании и возьмет на себя ответственность спасать тяжелого пациента не в реанимации, а на дому?

"Даже если у человека в силу его в состоятельности есть личный врач, это не значит, что этот врач знает и умеет как все это делать, — отмечает Александр Пальман, врач-пульмонолог, доцент кафедры госпитальной терапии, заведующий сомнологическим кабинетом Первого МГМУ имени И.М. Сеченова. — Потому что это надо знать и уметь. И в любом случае я смутно себе представляю вменяемого доктора, который начнет лечить критически тяжелого больного пациента, которому требуется ИВЛ, на дому, с использованием его собственного оборудования".

Конечно, если очень хочется, то купить аппараты искусственной вентиляции легких действительно можно. Но что вы в итоге приобретете? Незнающий человек может легко перепутать медицинскую технику: существует оборудование разных классов с разными задачами. Есть аппараты, которые полностью дышат за пациента, есть режимы респираторной поддержки, есть аппараты неинвазивной вентиляции, когда не надо вставлять трубку, а для дыхания используется маска. Ну и, безусловно, после пандемии надобность в ИВЛ отпадет.

И еще очень важный момент: искусственная вентиляция легких относится к травматичным способам интенсивной терапии. При ее проведении возможно развитие различных осложнений. Например, если неправильно настроить давление при подаче кислорода в легкие, то пациент может получить баротравму. Из-за положительного давления в дыхательных путях во время искусственного вдоха на фоне снижения венозного возврата к сердцу могут возникнуть нарушения гемодинамики. Может возникнуть обструкция эндотрахеальной трубки — очень опасное позднее осложнение, когда сгустками мокроты закупориваются бронхи. Кроме этого, возможны стенозы трахеи, синуситы, и, наконец, занесение бактериальной инфекции в трахеостому.

Главное, чтобы после подобной "домашней" терапии скорая помощь успела довести такого "эксклюзивного" пациента до нормальной реанимации.

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