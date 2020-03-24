14-й самолет ВКС России прибыл в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом

В Италию прибыл четырнадцатый по счету самолет ВКС России. Он приземлился на авиабазе Пратика-ди-Маре под Римом.

Ил-76 привез на Апеннины российских специалистов, а также оборудование для диагностики коронавируса COVID-19 и дезинфекции, сообщает телеканал "Россия 24".

Готовность оказать Италии помощь в борьбе с коронавирусом выразил Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром республики. При этом, как подчеркивают в Министерстве обороны РФ, оказание помощи Италии никак не повлияет на собственные запасы в России. Ранее в Италию прибыли около 100 военных и вирусологов, а также восемь отрядов медиков.