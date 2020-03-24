Китайские власти готовы снять ограничения с Уханя

Власти Китая отменят ограничения на въезд и выезд населения из провинции Хубэй 25 марта. С 8 апреля будет снят запрет на транспортное сообщение с городом Ухань, который стал очагом распространения коронавируса. Об этом говорится в заявлении Государственного комитета по делам здравоохранения региона.

Такое решение было принято на фоне улучшения эпидемиологической обстановки.

Город Ухань с 23 января фактически изолирован от внешнего мира. Было остановлено все движение, не ходили автобусы, метро и паромы, были закрыты вокзалы. В город нельзя было проехать. Строго ограничен и режим передвижения по городу, жителям было запрещено выходить из квартир, напоминает РИА Новости.

11 марта вспышка COVID-19 была объявлена пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 355 тысяч человек, свыше 16 тысяч скончались.