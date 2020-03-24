Южная Корея удваивает пакет мер по спасению экономики от коронавируса

Южная Корея удвоила запланированный пакет мер по спасению экономики до 100 трлн вон (80 миллиардов долларов), чтобы поддержать компании, пострадавшие от вспышки коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Пакет включает в себя кредиты для малых и средних предприятий в размере 29,1 триллиона вон. Еще 20 трлн вон будут использованы для покупки корпоративных облигаций и коммерческих бумаг компаний, столкнувшихся с кредитным кризисом, заявил президент страны Мун Чжэ Ин на экстренном экономическом совещании.

"Мы позаботимся о том, чтобы компании не обанкротились из-за шоков COVID-19. Нормальные, конкурентоспособные компании не будут закрыты только из- за временного дефицита ликвидности", — сказал Мун.

В рамках пакета мер по спасению Комиссия по финансовым услугам объявила о создании фонда в размере 10,7 триллиона вон для стабилизации фондовых рынков. В апреле также начнется процесс покупки облигаций, который будет финансироваться 84 учреждениями, включая Банк Кореи, коммерческие банки и страховые компании.

На прошлой неделе Центральный банк Южной Кореи снизил ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов до рекордно низкого уровня 0,75%, чтобы поддержать четвертую по величине экономику Азии на фоне пандемии коронавируса.