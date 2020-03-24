"Локомотив" подыскал очередного преемника Юрию Семину

Московский футбольный клуб "Локомотив" продолжает присматриваться к потенциальным кандидатурам, которые могут сменить нынешнего главного тренера команды Юрия Семина. Одним из таких вариантов стал португалец Педру Мартинш.



Отмечается, что 49-летний специалист является приоритетным вариантом для "железнодорожников", сообщает Calciomercato. На данный момент он возглавляет греческий "Олимпикос", в котором трудится с апреля 2018 года. Его контракт истекает в июне нынешнего года. Его подопечные являются лидерами чемпионата Греции, а в Лиге Европы они вышли в 1/8 финала.



Предстоящим летом же истекает трудовое соглашение и "Локомотива" с Семиным. Он вернулся в команду в 2016 году и с тех пор выиграл с "Локо" два кубка России и один чемпионат. После 22 туров премьер-лиги "красно-зеленые" занимают вторую строчку.



Ранее одним из кандидатов на место Семина назывался серб Марко Николич, находящийся в данный момент без работы.