24 марта 202008:55

"Локомотив" подыскал очередного преемника Юрию Семину

Global Look Press

Московский футбольный клуб "Локомотив" продолжает присматриваться к потенциальным кандидатурам, которые могут сменить нынешнего главного тренера команды Юрия Семина. Одним из таких вариантов стал португалец Педру Мартинш.

Отмечается, что 49-летний специалист является приоритетным вариантом для "железнодорожников", сообщает Calciomercato. На данный момент он возглавляет греческий "Олимпикос", в котором трудится с апреля 2018 года. Его контракт истекает в июне нынешнего года. Его подопечные являются лидерами чемпионата Греции, а в Лиге Европы они вышли в 1/8 финала.

Предстоящим летом же истекает трудовое соглашение и "Локомотива" с Семиным. Он вернулся в команду в 2016 году и с тех пор выиграл с "Локо" два кубка России и один чемпионат. После 22 туров премьер-лиги "красно-зеленые" занимают вторую строчку.

Ранее одним из кандидатов на место Семина назывался серб Марко Николич, находящийся в данный момент без работы. 

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