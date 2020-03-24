Усугубить эпидемию в Италии могли антибиотики

Ученые назвали возможную причину бушующей в Италии эпидемии коронавируса. Согласно одной из гипотез, болезнь может стремительно распространяться на Аппенинах из-за ослабленного иммунитета итальянцев. Виной тому особенности местной медицины.

Пандемия коронавируса набирает обороты. Таково мнение главы Всемирной организации здравоохранения. Сто тысяч человек заразились в течение двух с лишним месяцев, еще столько же — меньше чем за две недели. Третья сотня тысяч заболела всего за четыре дня.

На этот момент инфицированных уже почти 400 тысяч. Причем каждый шестой из них живет в Италии. При этом выздоровевших на Аппенинах пока только семь с половиной тысяч.

По мнению российского ученого-генетика Вадима Поспелова, столь сложная эпидемическая обстановка на полуострове может быть связана с ослабленным иммунитетом местных жителей. А причина тому - антибиотики широкого спектра. Местные врачи назначают их слишком часто, даже при простом ОРЗ.

И это не просто личная оценка. Это реальная проблема Италии, признанная и в самой республике, и во всем мире. По оценкам Организации экономического сотрудничества и развития, на Аппенинах антибактериальные препараты назначают на 60 процентов чаще, чем в других странах объединения.

"Население фактически подсадили на увеличенные дозы, что отрицательно сказывается на устойчивости иммунной системы. Это оказало свое влияние на то, что в Италии многие люди оказались охвачены коронавирусной инфекцией", — поясняет Вадим Поспелов.

Иммунитет человека зависит от состояния микрофлоры. В том числе микробиоты кишечника. В пищеварительном тракте обитают порядка 50 триллионов различных микроорганизмов. И здесь же, дабы сдерживать всю эту армию от бесконтрольного размножения, концентрируются до 70% всех иммуномодулирующих клеток.

Антибиотики позволяют нашей имунной системе расслабиться и сами дают отпор вредным микроорганизмам. В результате имуннитет становится слабее, снижается способность противостоять инфекциям.

"Когда антибиотики, даже самые банальные, начинают приниматься, иммунная система отключается или почти отключается. В результате образуются дырки в этом лоскутном одеяле микробиотном, а с другой стороны ослабляется иммунитет, и мы создаем все возможные условия для инвазий патогенных микроорганизмов", — рассказывает Иван Козлов, вице-президент Российского научного общества иммунологов, доктор медицинских наук.

Большое количество заболевших и умерших пожилых итальянцев - еще одно скрытое подтверждение ослабленного иммунитета нации. Дело в том, что имеющиеся в организме клетки имунной системы, которые распознают вирусы и вырабатывают к ним антитела, со временем адаптируются к конкретным патогенам. А неопределившихся клеток (их еще называют наивными), которые можно обучить противодействию новой угрозе, с возрастом в принципе становится все меньше. Можно представить, что происходит у людей преклонного возраста, иммунитет которых подкошен антиобиотиками.

"По мере того, как пациент переходит в верхнюю часть взрослости, у него снижается способность реагировать на новые патогены, которые к нам приходят. После 70 лет им не рекомендуют резко менять климат, зоны, в общем антигенный фон. Если он переберется из нашей Москвы в какой-нибудь Таиланд или Зимбабве, риск того, что он получит инфекции, на которые не сможет ответить, довольно велика", - объясняет Иван Козлов.

Кстати, широкое использование антиобитиков при ОРВИ свойственно не только итальянцам, но и жителям других европейских государств. В частности, часто они назначаются в Греции, Люксембурге, Польше и Франции.