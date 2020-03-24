Кавани может сменить "Пари Сен-Жермен" на "Бока Хуниорс"

Ведущий форвард футбольной сборной Уругвая и французского "Пари Сен-Жермен" Эдинсон Кавани может перебраться в аргентинский "Бока Хуниорс". Ранее сообщалось, что на уругвайца претендуют американский "Интер Майами" и мадридский "Атлетико".

Кавани был основным нападающим "ПСЖ", но с приходом бразильца Неймара и француза Килиана Мбаппе его роль заметно снизилась. И теперь, как считают эксперты издания El Pais, 33-летний уругваец по окончании нынешнего сезона, скорее всего, станет свободным агентом.

"Бока" в свою очередь в последние несколько сезонов проявила себя как один из наиболее финансово стабильных клубов Аргентины. В настоящее время за клуб из Буэнос-Айреса выступают такие известные игроки, как аргентинский форвард Карлос Тевес и полузащитник с чилийским паспортом Мауро Сарате.