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24 марта 202010:24

Власти начнут подсчет въезжающих в Россию грузовиков

Фото: Правда-ТВ

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Федеральной таможенной службе (ФТС) ежедневно отслеживать и предоставлять сведения о количестве прибывающих в Россию грузовых автомобилей.

 

ФТС обязана также докладывать об очередях на пропускных пунктах, отмечено в постановлении правительства. В первую очередь пункты пропуска начнут обслуживать международные перевозки товары первой необходимости и лекарств.

 

Мишустин поручил ФТС, Минпромторгу, Минсельхозу и Россельхознадзору представить до 25 марта предложения об ограничении экспорта ряда товаров.

 

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