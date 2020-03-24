Власти начнут подсчет въезжающих в Россию грузовиков

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Федеральной таможенной службе (ФТС) ежедневно отслеживать и предоставлять сведения о количестве прибывающих в Россию грузовых автомобилей.

ФТС обязана также докладывать об очередях на пропускных пунктах, отмечено в постановлении правительства. В первую очередь пункты пропуска начнут обслуживать международные перевозки товары первой необходимости и лекарств.

Мишустин поручил ФТС, Минпромторгу, Минсельхозу и Россельхознадзору представить до 25 марта предложения об ограничении экспорта ряда товаров.