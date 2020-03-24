Освобождение жительницы Бийска из тестомеса сняли на видео

Сотруднице пекарни в Алтайском крае ампутировали часть руки, которая оказалась зажата в тестомесильной машине. Работу спасателей сняли на видео.

Инцидент произошел около восьми часов утра 22 марта в Бийске. По предварительным данным, 27-летняя сотрудница предприятия попала рукой в механизм тестомеса по собственной неосторожности. Спасателям пришлось едва ли не полностью разобрать аппарат, чтобы освободить женщину.

Спасти ей руку не удалось — врачи провели неполную ампутацию на уровне правого плеча. В настоящее время пострадавшая находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает.

Краевое управление СКР проводит доследственную проверку — проверяет предприятие на предмет соблюдения техники безопасности.