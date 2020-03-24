Проезд по платной трассе "Северный обход Одинцова" резко подорожал

Объезд пробок по платному дублеру Минского шоссе вновь значительно подорожает. Недавно тарифы подняли для проезжающих за "наличку", а теперь повышение цен коснулось и обладателей транспондеров.



Оператор платной дороги "Северный обход Одинцова" объявил об очередном повышении тарифов за проезд по ближайшему к Москве участку от МКАД до ПВП 6,9 км (и в обратном направлении). Именно в этом месте осуществляются съезды с платного участка в Одинцово и в сторону Рублево-Успенского шоссе.



С 15 апреля 2020 года тариф для легковых автомобилей, оснащенных транспондерами, в утренние и вечерние часы пик с 7 до 13 часов и с 16 до 22 часов будет составлять 200 рублей. Сейчас стоимость в этот промежуток времени составляет 150 рублей, то есть тарифы подняли сразу на треть.



В остальное время будет действовать тариф 150 рублей, а ночью (с 1 до 5 часов) - 1 рубль.

Скриншот с сайта m-road.ru. Любопытно, что на страничке FAQ (еще не обновленной с учетом новых "транспондерных" тарифов с 15 апреля) утверждалось, что других изменений стоимости проезда на 2020 год не запланировано. Обычно в АО "Новое качество дорог" повышение цен для владельцев транспондеров маскируют формулировкой "уменьшение скидки", хотя для конечного пользователя это де-факто означает подорожание.

Напомним, что базовые тарифы без транспондера на трассе "Северный обход Одинцова" уже подорожали с 15 января - до 250 рублей в часы пик. Компания-оператор, управляющая автодорогой в рамках концессии, поднимает тарифы практически каждый год, объясняя это "финансовой моделью проекта".



С чем связано последнее подорожание "транспондерных" тарифов, неизвестно. Оперативно получить комментарии компании-оператора АО "Новое качество дорог" АвтоВестям не удалось.