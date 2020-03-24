Финансисты подсчитали потери Японии от переноса Олимпиады-2020

Официально еще не объявлено о переносе летних Олимпийских и Паралимпийских игр на более поздний срок, но все к этому идет. МОК держит паузу, японская сторона почти согласилась с переносом, а многие ведущие спортивные державы не хотят ехать летом в Токио.

Так или иначе, но эксперты уверенно прогнозируют: перенос Олимпийских и Паралимпийских игр неизбежен. В этой связи экономисты озаботились финансовой стороной возможного переноса или даже отмены Игр-2020.

Перенос двух крупнейших состязаний четырехлетий обойдется Японии в сумму в 640 до 670 млрд иен (5,4-5,7 млрд евро). Об этом журналистам сообщили ведущий экономист финансовой компании SMBC Nikko Securities Джуничи Макино и почетный экономист университета Кансай Кацухиро Миямото.

Специалисты считают, что шанс на то, что Международный Олимпийский комитет примет решение о полной отмене Игр-2020, не слишком велик, но и на этот случай существует определенный экономический сценарий. Макино насчитал в этом случае убытки в 7,8 триллиона иен (65,9 млрд евро), а его коллега Миямото — 4,5 триллиона иен (38,2 млрд евро).

Как уже сообщали Вести.Ru, организаторы Олимпиады в Токио накануне заявили о готовности перенести игры на более поздний срок. Олимпийский комитет Японии (JOC) также выступает за возможный сдвиг.

"Мы должны рассмотреть вопрос о переносе, учитывая безопасность спортсменов, — цитирует австрийское издание Kronen Zeitung президента оргкомитета Игр-2020 JOC Ясухиро Ямаситу. – Но такая мера потребует уступок со стороны многих людей".