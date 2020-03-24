Премьер-лига назвала Александра Кокорина лучшим футболистом марта

Форвард футбольного клуба "Сочи" Александр Кокорин назван лучшим футболистом российской премьер-лиги по итогам соревнований в марте. Организаторы турнира совместно с болельщиками и экспертами назвали игрока, который забил 3 гола в четырех матчах, лучшим.

Во многом благодаря уверенной игре Кокорина и его партнеров команда "Сочи" выиграла в марте три из четырех матчей и покинула зону вылета в чемпионате России. При этом за Кокорина в первую очередь голосовали фанаты футбола, а по мнению специалистов лучшим игроком в марте стал вратарь "Уфы" Александр Беленов.

Кроме двух указанных игроков на звание лучшего футболиста премьер-лиги по ходу первого месяца весны претендовали иранец Сердар Азмун из питерского "Зенита", поляк Гжегож Крыховяк ("Локомотив") и партнер Кокорина по клубу "Сочи" эквадорец Кристиан Нобоа.