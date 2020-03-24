Минсельхоз: дефицита продуктов нет, на складах много запасов

Обстановка на продовольственном рынке России устойчивая, нехватки продуктов на складах нет, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

"На складах и в распределительных центрах дефицита продукции не наблюдается", — отметил Патрушев. Резких скачков цен на продовольствие не происходит, однако необходимо продолжать усиленный контроль и отслеживать обстановку на рынке, подчеркнул министр.

На прошлой неделе торговые сети и Минпромторг отметили в ряде регионов повышенный спрос на товары длительного хранения, в том числе на макароны, крупы, мясные и рыбные консервы, соль и сахар. В начале текущей недели спрос начал падать, заявил Патрушев.

Минсельхоз и Минпромторг продолжают оптимизацию логистики с учетом возросшей потребности в продуктах. Минсельхоз рассчитывает, что в регионах уделяют особое внимание этому вопросу.

Кроме того, Минсельхоз отдельно отслеживает обеспечение населения картофелем и овощами. Здесь ситуация также устойчивая, заключил Патрушев.