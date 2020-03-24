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Тема:

Коронавирус 4 минуты назад

24 марта 202013:55

Трамп хочет снять экономические ограничения в США, несмотря на рост смертей от коронавируса

EPA

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении открыть экономику страны через несколько недель, а не месяцев, даже несмотря на то, что число смертей от вируса продолжает расти, передает The Guardian.

Президент, обеспокоенный последствиями пандемии коронавируса для экономики США, выступил с замечаниями на брифинге в Белом доме, на котором неоднократно отказывался подтвердить, что он прислушается к органам здравоохранения, если они посоветуют ему сохранить ограничительные меры даже в ущерб экономике.

"Посмотрим, что будет", — сказал он.

Чиновники Белого дома объявили на брифинге, что Нью-Йорк, Нью-Джерси и Лонг-Айленд становятся горячей точкой для многих новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

США сообщили о более чем 100 смертельных случаях в понедельник, когда число погибших за день впервые стало трехзначным. По данным Джона Хопкинса, в США произошло 557 смертей и почти 44 тысячи подтвержденных случаев коронавируса.

Но в своих замечаниях Трамп сосредоточился на штатах по всей стране, в которых до сих пор было мало подтвержденных случаев коронавируса, на сельских штатах, таких как Небраска, Айова и Айдахо. Президент утверждал, что для экономики важно "как можно скорее снова открыть нашу страну".

"Наша страна не была создана для закрытия, — сказал Трамп. — Это не страна, которая была построена для этого".

Во время брифинга чиновники Белого дома похвалили американцев за их "самоотверженность" в первую неделю широко распространенных ограничений, направленных на замедление распространения коронавируса, и за то, что они приносили жертвы, например, оставаясь дома или заказывая еду на дом вместо посещения ресторана.

Главные советники Трампа назвали текущие правительственные ограничения "15-дневным испытанием" и обязались вновь рассмотреть необходимость широких мер по предотвращению распространения вируса всего за одну неделю.

Президент сказал, что он ожидает, что ситуация нормализуется гораздо раньше, чем через три или четыре месяца. На вопрос, имел ли он в виду, что страна будет вновь открыта через "недели или месяцы", Трамп ответил: "Я не смотрю на месяцы, я могу вам сказать прямо сейчас".

На вопрос, согласен ли с ним доктор Энтони Фаучи, иммунолог, который стал лицом американского научного сообщества во время пандемии, о возможном открытии экономики, Трамп ответил: "Он не согласен".

"Он понимает, что для нашей страны это огромные издержки", — добавил президент.

Фаучи, который публично говорил о проблемах фокусировки на фактах о пандемии, хотя чиновники Трампа иногда подрывали эти старания, последним примером этого можно назвать их отсутствие на брифинге в понедельник.

Когда рекордный рост фондовых рынков резко сменился падением, Трамп выразил обеспокоенность тем, что "лекарство" от пандемии коронавируса может быть "хуже, чем сама проблема".

Во время пресс-конференции Трамп неоднократно утверждал, что негативные последствия от вспышки коронавируса для экономики США привести к "большему количеству смертей", чем потенциальная смертность от коронавируса, из-за связи между экономическим кризисом и самоубийствами.

Хотя разумно предположить, что рецессия может увеличить риск роста числа самоубийств, эксперты предупреждают, что нет единой причины самоубийства.

Согласно исследованию, опубликованному в Британском журнале психиатрии, во время рецессии 2008 года в Северной Америке и Европе число самоубийств выросло на 10 тысяч.
Согласно исследованию 2010 года, вспышка атипичной пневмонии в Гонконге в 2002 и 2003 годах также привела к "значительному увеличению" числа самоубийств среди лиц старше 65 лет.

Но ранние прогнозы по количеству заболевших коронавирусом в Соединенных Штатах предполагают, что это может привести к сотням тысяч смертей, даже при самых низких оценочных диапазонах.

В то время как показатели смертности от коронавируса продолжают развиваться, недавние исследования в китайском Ухане, городе, где началась вспышка, показывают, что уровень смертности там составил около 1,4%.

Эксперты из Гарвардского университета прогнозируют, что уровень заболеваемости в США составит от 20% до 60%, а это означает, что, хотя невозможно достоверно оценить число погибших от коронавируса в США, разумный сценарий предполагает гибель сотен тысяч человек.

На брифинге для прессы Трамп сказал, что он нашел новые данные об уровне смертности от коронавируса обнадеживающими. На вопрос о том, обеспокоен ли он тем, что, если он ослабит правительственные ограничения по предотвращению коронавируса "слишком рано", вирус может ускорить распространение, он сказал, что уровень смертности от коронавируса был не таким высоким, как первоначально опасались.

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