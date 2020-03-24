Москвичка в Коммунарке умерла не от коронавируса, а от рака

Причиной смерти 69-летней москвички в больнице в Коммунарке, где находятся заболевшие коронавирусом, стала онкология. Тесты на СOVID-19 дали отрицательный результат. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Москвы.

Женщина поступила в больницу из-за контакта с дочерью, которая недавно вернулась из Португалии. Кстати, дочь, как выяснилось, также не заразилась коронавирусом. У пациентки была последняя, терминальная стадия онкологии. Внутренние органы и ткани были поражены метастазами. Радикальные методы лечения рака эффекта не дали, женщине оказывалась паллиативная помощь.

Онкологические заболевания попали в перечень тех, при которых необходимо соблюдать режим самоизоляции. Исключением является третья клиническая группа онкологии. В нее входят люди, находящиеся в стадии ремиссии. Хотя некоторые специалисты предлагают распространить режим самоизоляции и на них. Иммунитет онкобольных подточен, в некоторых случаях исключается возможность уколов и приема лекарств, которые могут вступить в конфликт с медикаментами против лейкемии и лимфомы.

"Онкопациенты находятся как правило в процессе постоянного лечения. В стадиях когда они наиболее уязвимы. Сейчас как раз надо сделать все, чтобы максимально оградить этих пациентов от внешних контактов. И с другой стороны сделать так, чтобы лечение ни при каких условиях не прерывалось", — говорит Андрей Пылев, онколог, главный врач Европейской клиники.

Помимо онкобольных, соблюдать режим самоизоляции должны страдающие сахарным диабетом, астматики, люди, которым трансплантировали органы или ткани. По понятным причинам временно отказаться от общения предписано страдающим хроническими респираторными заболеваниями и заболеваниями легких. В зоне повышенного риска также пережившие инфаркт и инсульт

Заболевания, разумеется, взяты не с потолка. Здесь учтен в том числе и уже накопленный в ходе пандемии опыт. В частности, ценной информацией поделились в Китае. Там обработали данные по погибшим от СOVID-19.

Оказалось, что больше всего летальных исходов при заболевании коронавирусом как раз у онкобольных, диабетиков, людей с повышенным артериальным давлением и хроническими респираторными заболеваниями. Самый высокий процент смертности - у страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. И это легко объяснимо. Ведь сердце у таких людей и в обычных условиях работает со сбоями. А при заражении организма респираторной инфекцией нагрузка серьезно возрастает. Кстати, статистика показывает, что даже сезонный грипп сам по себе способен спровоцировать сердечные приступы. Согласно исследованиям, проведенным в Атланте, людей после заболевания гриппом госпитализировали с инфарктом миокарда в семь раз чаще, чем без сопутствующих заболеваний.

К этому моменту заболевших коронавирусом уже около четырехсот тысяч. Погибших — 16,5 тысячи. Большая часть из них пожилые люди с хроническими заболеваниями, в том числе и с сердечно-сосудистыми.