Умер художник Альбер Удерзо, рисовавший комиксы про Астерикса

Во Франции скончался художник Альбер Удерзо, который работал над знаменитыми комиксами о галльском воине Астериксе. Соавтор истории о приключениях этого популярного персонажа скончался у себя дома в Нейи-сюр-Сен в возрасте 92 лет.

Как сообщает BBC News, художник умер во сне. Информацию о его кончине подтвердили его родные. Причиной смерти стал сердечный приступ.

Комикс "Приключения Астерикса" впервые был напечатан в 1959 году во франко-бельгийском журнале Pilote. Самостоятельно работать над комиксом Удерзо стал в 1977 году, после смерти создателя серии Рене Госсини. Изначально Госсини придумывал сюжет, а Удерзо занимался иллюстрациями.

Графические истории об Астериксе выпускаются до сих пор, последняя из них, "Дочь Верценгеторикса", вышла в свет в октябре 2019 года. Она стала самой продаваемой книгой во Франции за год.