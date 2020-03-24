Драку за еду на набережной Новосибирска сняли на видео

В Новосибирске драку за еду засняли на видео. Большая компания делила рыбу с незваной гостьей-одиночкой, передает ГТРК "Новосибирск".

Забавный инцидент очевидцы запечатлели на льду Оби возле Михайловской набережной. В кадре — шумная стая ворон. На одной из льдин они делили большую рыбу, пытаясь отобрать ее друг у друга. Спустя какое-то время в потасовке приняла участие чайка. Птица пыталась забрать добычу у ворон, однако силы были не равны.

В итоге на незваную гостью ополчилась вся стая. Вороны долго гоняли чайку, и она с трудом смогла ретироваться. Ролик опубликован в сообществе "Птицы Сибири".