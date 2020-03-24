Норильск занесло метелью, аэропорт закрыт до завтра. Об этом сообщает ГТРК "Красноярск".

Сильный снег с ветром парализовал сегодня с утра несколько райнов города. Жители опаздывали на работу, машины застревали в огромных пробках. Например, в районе Талнах автомобили и рейсовые автобусы больше часа простояли на трассе. На остановках скопились десятки пассажиров. Многие даже не стали выезжать из своих дворов. Такси не хватало, притом, что водители подняли расценки в полтора раза.

В полной изоляции — район Кайеркан. Дорога сюда пока закрыта для любого вида транспорта. Закрыт аэропорт, рейсы отложены до завтра.

Кстати, с подобной непогодой Норильск уже сталкивался в феврале. Тогда аэропорту тоже пришлось прервать работу.