ГИБДД снимет с регистрации автомобили умерших россиян

Регистрацию машин, которые числятся за "мертвыми душами", ГИБДД планирует прекратить по собственной инициативе - ради этого ведомство уже запросило данные у налоговиков. Наследников, которые ездят на таких автомобилях, может ждать неприятный сюрприз.

Деятельность в этом направлении ГИБДД начала после резонансной аварии. Как утверждает "Российская газета", толчком к активизации послужило одно из столичных ДТП, в котором погиб человек. Выяснилось, что автомобиль, которым управлял виновник, зарегистрирован на уже скончавшегося владельца, и это позволяло водителю не обращать внимания на штрафы - а накопилось их к тому моменту около 650.

ГИБДД собирается "вручную" прекратить регистрации автомобилей, оформленные на умерших собственников. При этом тех, кто ездит на них сейчас, предупреждать не будут - возможно, в силу отсутствия технических возможностей. Соответственно, если водителя автомобиля с отсутствующей регистрацией остановит инспектор ДПС, его может ждать неожиданный и не очень приятный сюрприз - от штрафа до спецстоянки.

Между тем, в ведомстве считают, что наследникам необходимо просто в соответствии с законом переоформить автомобиль на себя. Правда, сделать это можно будет только после официального вступления в наследство, а до этого момента пользоваться автомобилем нельзя. Зато в этот период ее можно продать: для оформления договора купли-продажи ставить машину на учет в ГИБДД не обязательно.

Официальной статистики по поводу того, каким числом автомобилей "владеют" умершие россияне, у ГИБДД пока нет. Но можно с известной долей вероятности предположить, что количество таких машин укладывается в пределы 1-2 миллионов из тех 61,7 млн машин, что вообще стоят на учете в нашей стране.