Морпехи Тихоокеанского флота расстреляли вулкан из минометов

Артиллерийские подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота обстреляли из минометов склоны вулкана Вилючинский и сопки Бархатная на Камчатке. Военные выпустили 30 снарядов и вызвали сход двух снежных лавин объемом свыше 200 тысяч кубических метров, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.



Морпехи использовали 120-миллиметровые минометы "Сани". Они способны стрелять 16-килограммовыми осколочно-фугасными боеприпасами на расстояние до 7 километров.