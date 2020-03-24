Мишустин поручил проверить стоимость услуг операторов мобильной связи

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил ФАС и Минкомсвязи проверить до 25 марта стоимость услуг операторов мобильной связи в условиях перевода населения на удаленную работу или учебу.

Речь идет о возможном изменении операторами мобильной связи тарифов (цен) на услуги, отмечено в постановлении правительства.

Многие российские компании перевели своих сотрудников на удаленную работу. Школы и вузы также переходят на удаленное обучение из-за пандемии коронавируса.

Минкомсвязи отслеживает действия операторов связи и не поддержит предложения о повышении тарифов на услуги связи на фоне ослабления рубля.

Количество заболевших коронавирусом в России достигло к 23 марта 438 человек.