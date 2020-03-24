Нападающий ЦСКА Нисимура вернулся в японский "Вегалта Сендай"

Японский форвард московского ЦСКА Такума Нисимура в ближайшее время будет играть у себя на родине: игрок на правах аренды отправился в клуб "Вегалта Сендай", в котором он играл до трансфера в Россию. Армейцы пошли навстречу игроку, который на время эпидемии хотел быть ближе к родным.

Именно из "Вегалта Сендай" Нисимура перебрался в ЦСКА летом 2018 года. Теперь родной для него клуб арендовал футболиста до 1 января 2021 года. Для того, чтобы аренда состоялась, руководители армейцев отозвали нападающего из аренды в португальском "Портимоненсе".