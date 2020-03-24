Олимпиада-2020. Власти Японии обсудят с МОК перенос Игр в Токио

Главной новостью, связанной с грядущими летними Олимпийскими играми, стала информация о телефонных переговорах премьер-министра Японии Синдзо Абэ с главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом. Инсайдеры считают, что чиновники будут вести разговор о переносе Игр-2020.

Сразу несколько ведущих мировых изданий и агентств сообщили, что во вторник, 24 марта, Абэ при участии председателя оргкомитета "Токио-2020" Есиро Мори будет обсуждать с Бахом перспективы проведения Олимпийских игр.

До последнего времени японская сторона настаивала на их проведении в установленные сроки — с 24 июля по 9 августа, — но МОК хранил суровое молчание, а многие национальные олимпийские комитеты (в частности, США, Бразилии, Канады, Франции, Австралии, Новой Зеландии и еще ряда стран) призывали олимпийское ведомство отложить летние игры.

Теперь, похоже, власти Японии и представители оргкомитета "Токио-2020" готовы, несмотря на громадные финансовые потери (они оцениваются в сумму 5,4-5,7 млрд евро) вести разговор о переносе соревнований. Скорее всего, сообщает РИА Новости, отсрочка будет годичной.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 334 тыс. человек, свыше 14,6 тысяч скончались.