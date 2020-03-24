Американские разведчики замечены у российских границ

Два разведывательных самолета ВВС США замечены рядом с российским воздушным пространством. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на специализированные авиационные ресурсы.

Первый, RC-135W, взлетел с британской авиабазы и около двух часов курсировал вдоль границы Калининградской области. Разведчик не приближался к российскому воздушному пространству ближе 50 километров и оставался над территорией Польши и Литвы.

Также в этом районе был обнаружен разведывательный самолет RC-12 Guardrail. Он четыре часа кружил около российско-литовской границы на высоте 7 тысяч метров.

Самолет RC-135W предназначен для поиска и идентификации источников электромагнитного излучения. К ним могут относиться, например, радиолокационные станции зенитных ракетных систем.

RC-12 Guardrail – это небольшой турбовинтовой самолет, который занимается перехватом, классификацией радиосигналов и определением их источников.