Почти 40% россиян одобряют введение строгого карантина по всей России

Количество сторонников введения полного карантина в Москве сравнялось с количеством сторонников такой меры в целом по России, отмечает компания по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

При этом предложение о введении строгого карантина по всей России во время пандемии коронавируса поддерживают 40% россиян, 35% выступают против такой меры. Женщины поддерживают это предложение чаще мужчин — 42% и 36% соответственно.

Количество сторонников жестких мер увеличивается в зависимости от возраста опрошенных — 35% среди людей в возрасте до 24 лет, 43% среди людей старше 35 лет.

Почти 40% москвичей поддерживают введение полного карантина в столице. Против введения жестких мер в Москве выступают 38% жителей столицы. Женщины голосовали за карантин чаще мужчин — 41% и 38% соответственно.

Опрос проведен 22-23 марта, охвачены 326 населенных пунктов во всех округах России. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.