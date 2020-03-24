Все на боевых постах: Путин осмотрел больницу в Коммунарке

Президент России Владимир Путин посетил инфекционную больницу в московском поселке Коммунарка, где находятся пациенты с подозрением на коронавирус COVID-19.

Глава государства отметил высокое качество ухода за пациентами в медучреждении и поблагодарил главврача Дениса Проценко за хорошую организацию работы, передает телеканал "Россия 24".

"Я посмотрел, как они трудятся, все на боевых постах​​​. Не хочется употреблять вот этих вот военных выражений, но действительно все работают у вас, как часики, как хороший механизм слаженный", — пояснил Путин.

По мнению президента, это хороший пример того, как нужно организовывать работу подобного рода.

На случай усугубления ситуации с распространением коронавируса столичные власти в срочном порядке строят еще одну инфекционную больницу в Новой Москве. По словам мэр столицы Сергея Собянина, первый блок уже возведен, а в целом новое учреждение готово уже на 40 процентов. Работы, в которых заняты тысячи человек, ведутся круглосуточно.