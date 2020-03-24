Война, жара или коронавирус: МОК назвала причину переноса Олимпиады в Токио

Токио и Международный Олимпийский комитет договорились отложить Олимпийские игры до 2021 года. Об этом заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ. Губернатор Токио, в свою очередь, уточнил, что об окончательной отмене Игр речи не идет.

До этого момента Олимпиады отменялись трижды и только в период войн. Причем в 1940 году это снова был Токио, который не смог провести Игры из-за Второй мировой войны.

В 1964 году в столице Японии Олимпиада все-таки прошла, но был перенос с лета на осень из-за жары. Вирусная же причина в этом вопросе фигурирует впервые. И речь идет не об отмене, а переносе.

"В нынешних условиях и на основе информации, предоставленной сегодня ВОЗ, президент МОК Томас Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абэ пришли к выводу, что Олимпийские игры в Токио должны быть перенесены на дату после 2020 года, но не позднее лета 2021 года, чтобы обеспечить здоровье спортсменов, всех участников Игр и международного сообщества", — отмечается в тексте, размещенном на сайте Международного Олимпийского комитета.

Диалог премьер-министра Японии и президента Международного Олимпийского комитета состоялся по телефону. Между ними была достигнута договоренность — соревнования должны пройти не позднее лета следующего года.

"Мы согласились, что проведем Олимпийские игры и Паралимпийские игры не позднее лета 2021 года. Мы привержены проведению соревнований в полном объеме, как только будет доказано, что человечество победило болезнь, вызванную новым коронавирусом COVID-19", — подчеркнул японский премьер Синдзо Абэ.

От лица российского спорта выступил министр Олег Матыцин, который с пониманием отнесся к такому решению.

"Это совместное решение МОК и руководства Японии, и мы относимся к нему с уважением, — подчеркнул российский министр спорта. — В настоящее время большинство членов сборных находятся на базах, мы взаимодействуем с федерациями по решению вопроса дальнейшего тренировочного процесса и возобновления соревнований. Мы будем делать максимально все возможное, чтобы обеспечить непрерывность тренировочного процесса".

Несколько дней назад еще до официального переноса Олимпиады открыто выступили Австралия и Канада, которые при любых раскладах отказались приезжать на Игры, если они бы прошли в июле-августе 2020 года. Вероятно, в случае промедления к ним примкнули бы и другие страны.

"Мои источники говорили, что процесс назревает, и мы должны доверять властям Японии и Международному Олимпийскому комитету. Но даже при победе над вирусом, условно, и в Японии была бы Олимпиада, то кто бы на ней выступал? Потому что сейчас отменены отборочные соревнования, и спортсмены не успели бы набрать форму, — отметил комментатор ВГТРК Дмитрий Губерниев. — И непонятно, по какому принципу нужно было бы комплектовать участников Олимпиады".

Как следствие, в Японии отменили и проведение эстафеты Олимпийского огня, которая должна была стартовать 26 марта с пострадавшей от землетрясения и цунами несколько лет назад префектуре Фукусима.

"Конечно, здоровье всей планеты важнее, чем любые Олимпийские игры. Это правильное решение. Тем более, все спортсмены просто прекратили тренировки. Надеемся, что скоро вирус уйдет, а пока все спортсмены и мы сидим по домам и соблюдаем правила карантина", — пояснил главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов.

Однако в отличие от Чемпионата Европы, который тоже перенесен на лето 2021 года и будет именоваться как Евро-2021, название Олимпиады останется прежним — Токио-2020.