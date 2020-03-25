На Курилах после землетрясения объявлена угроза цунами

В Тихом океане у Курильских островов сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 7,2. Объявлена угроза цунами.

В Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук рассказали, что очаг залегал на глубине 50 километров, передает "Интерфакс".

В Петропавловске-Камчатском ощущались подземные толчки силой около пяти баллов. Люди в панике выбегали на улицу. По предварительным данным, пострадавших в результате землетрясения нет.

Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН назвал интенсивность сотрясений в эпицентре "уничтожающей".