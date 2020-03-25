В Москве от коронавируса вылечили еще 5 пациентов

Московские врачи вылечили от коронавируса еще 5 пациентов. Таким образом число вылечившихся возросло до 14 человек. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Все пациенты были выписаны из больницы в Коммунарке. Они инфицировались во время поездок в Европу, передает "Интерфакс".

По данным на 24 марта коронавирус подтвержден в Москве у 290 человек. Всего в России 495 заболевших.

Ранее Депздрав Москвы разрешил лечение на дому пациентов с коронавирусом, если заболевание протекает легко: если температура ниже 38,5 градусов, дыхание свободное, сатурация крови кислородом больше 93 процентов.