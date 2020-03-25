Moody`s оценило устойчивость России к внешним шокам

Эксперты агентства Moody’s высказали мнение, что Россия все-таки более устойчива к внешним шокам, чем большинство стран-экспортеров нефти.

В Moody`s проанализировали последствия в случае продолжения ценового обвала на сырьевом рынке. Основные преимущества Москвы — существенные золотовалютные резервы и плавающий курс национальной валюты. Здесь эксперты учитывают в том числе гибкий режим обменного курса.

“Россия более устойчива к внешним шокам, чем большинство экспортеров нефти, учитывая ее гибкий режим обменного курса и большие валютные резервы”, — отмечают аналитики.

В числе особенностей стран, способных выдержать надвигающийся шторм, они отмечают способность наращивания добычи даже при низкой ценовой конъюнктуре, а также возможность сокращения расходов, продемонстрированную еще в 2015-2016 годах.

Запас прочности, по оценке Moody`s есть, помимо России, получившей оценку Baaa3 со стабильным прогнозом, у Катара (Аа3), Азербайджана (Ва2), Казахстана (Baa3) и Саудовской Аравии (А1). В их пользу играет хорошее состояние бюджета (Россия начала этот год с профицитом), его устойчивость к падению нефтяных цен. Кроме того, по мнению аналитиков, эти страны вполне могут пойти на обесценивание валюты.

А вот под удар в первую очередь попадают Оман, Бахрейн, Ирак и Ангола. В рейтинговом агентстве полагают, что этим странам не просто приспособиться к условиям шока на нефтяном рынке.