COVID-19 в Европе: Испания может перегнать Италию по числу заболевших

По данным Всемирной организации здравоохранения, количество зараженных коронавирусом COVID-19 в мире превысило 400 тысяч человек, почти 20 тысяч скончались. Очень сложная ситуация в Европе. Как заявил глава МИД Франции, Старый Свет оказался не в состоянии правильно спрогнозировать масштабы кризиса, вызванного пандемией.

Если так пойдет и дальше, то Испания вскоре может выйти на первое место по количеству заболевших в Европе — их в стране уже почти 40 тысяч, и цифра эта растет даже быстрее, чем в Италии. Половина погибших приходится на столицу Мадрид. В резиденции премьера проводят дезинфекцию, с подозрением на вирус изолировали его заместителя Кармен Кальво, она ждет повторного теста. У супруги Педро Санчеса COVID-19 уже подтвержден. Заражены и два члена его кабинета министров.

Власти готовятся досрочно закончить учебный год, предприятия переориентируют производство: автозавод SEAT будет выпускать аппараты искусственной вентиляции легких, парфюмерные заводы переходят на выпуск обеззараживающего геля.

- Мы перегружены, нам не хватает персонала. Недостаточно докторов, недостаточно медсестер. Власти могут думать, сколько хотят, но сейчас не время для бюрократии, бумажной работы или сбора подписей.

Дома престарелых в Мадриде в осаде родственников. В одном из них 38 постояльцев заразились, а вместе с ними и больше половины работников. Дезинфекцию поручили армии, которая, войдя, застала жуткую картину: брошенные старики, зачастую уже мертвые в своих постелях. Делом занялась прокуратура, но проблема еще и в том, что забирать тела похоронные бюро отказываются, так как боятся заразиться. Ожидание затягивается на сутки. Под морг решено переоборудовать гигантский каток (почти 2 тысячи квадратных метров) в закрытом сейчас развлекательном центре.

На фоне эпидемии посольство России призывает всех россиян срочно вернуться на родину, самолеты из Мадрида в Москву пока что летают.

А в Бельгии поднимают в небо полицейские дроны, которые не только следят за количеством людей в парках, но и напоминают об опасности коронавируса.

Устные предупреждения уже не работают. После нескольких дней карантина полиция пришла к выводу, что пора переходить к более действенным мерам. Патрули теперь появятся повсюду, и в их полномочия теперь будет входить не только выписывание штрафа, но и в случае повторных нарушений они смогут конфисковывать мобильные телефоны и даже автомобили.

Но то ли мешает хорошая погода, то ли это беспечность. Пока одни проводят дни взаперти, занимаясь спортом на своих балконах, другие так и не могут подстроиться под новые реалии жизни на карантине.

"Я сегодня спустилась и попросила консьержа положить тряпку с хлоркой перед входом. Она сказала, что это не эстетично. Я ей отвечаю: весь мир умирает от инфекции, а вы мне тут про эстетику говорите", — рассказывает Ирина Яблонская.

А вот с корабля уже никуда не убежишь. Вспышка зафиксирована на американском авианосце "Теодор Рузвельт", который несет боевое дежурство в Южно-Китайском море. Заболели трое, на борту 5 тысяч человек.

В Британии набирают армию добровольцев — четверть миллиона помощников должны будут разносить еду и лекарства во время карантина. А один из самых больших конференц-центров переоборудовали в госпиталь.

"Больничный центр Найтингейл будет состоять из двух отделений, каждое из которых рассчитано на 2000 человек. Помогать больным будут как военные, так и врачи этого центра", — сообщил Мэтт Хэнкок, министр здравоохранения Великобритании.

В Италии уже знают, что нужно делать, теперь пытаются понять, откуда все это пошло. По одной из версий роковым для региона Ломбардия стал матч лиги чемпионов в середине февраля между итальянской "Аталантой" и испанской "Валенсией". На стадионе в Милане тогда собрались десятки тысяч фанатов.

Футбольный мир сейчас в спячке, все игры отложены, руководство даже самых именитых клубов затягивает пояса. Игрокам "Барселоны" предложили на время урезать зарплату на 70 процентов, но те коллективно отказались.