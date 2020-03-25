Хоккейный тренер впал в кому после избиения в Подмосковье

Хоккейный детский тренер и хоккеист Евгений Ермишин впал в кому после того, как подвергся нападению в подмосковном городе Видное. Он был атакован неизвестными в одном из городских ресторанов, где он со своими подопечными праздновал окончание сезона.



В результате жестокого избиения молодого человека отправили в реанимацию с переломом основания черепа, сильнейшими гематомами и ушибами, сообщает телеканал 360. Спортсмен находится в тяжелом состоянии. Медицинский персонал уже сделал ему две трепанации черепа.



Правоохранительные органы ведут расследование, но пока затрудняются определить причины и исполнителей избиения. Юрист Ермишина отметил, что накануне его клиент получал угрозы по телефону.