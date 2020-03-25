В Кабуле взорвали храм сикхов. Погибли 11 человек

В столице Афганистана боевики совершили нападение на место богослужения сикхов.

Как сообщает ТАСС, нападавшие подорвали взрывное устройство. В результате погибли по меньшей мере 11 человек.

В момент атаки в храме находились около 150 человек. В настоящее время там проводится полицейская спецоперация.