Емельяненко вызвал Шлеменко на боксерский бой. У того одно условие

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко бросил вызов бывшему чемпиону ММА-организации Bellator Александру Шлеменко. Емельяненко хочет провести поединок по правилам бокса.



"Наткнулся на февральскую статью, где Шлеменко говорит о том, что народ сделал из меня непобедимого. Выходи, подеремся с тобой, — заявил Емельяненко-младший в своем личном Instagram. — Ты еще перед боем с Кокляевым вызывался выйти со мной на ринг. Ну давай, Саша, подеремся с тобой по правилам бокса. Побью тебя с удовольствием".



Шлеменко признался, что их бой может состояться, но с одной оговоркой. "Меня удивил вызов Александра. Емельяненко против Шлеменко — вообще это громкий заголовок, — приводит его слова Спорт24.Ru. — Мы без проблем можем встретиться. Но я — боец ММА, поэтому хотел бы предложить ему бой по смешанным правилам".



Напомним, что также у Александра Емельяненко запланирован поединок с Магомедом Исмаиловым. Он назначен на 24 июля и состоится в Москве.