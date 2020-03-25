Как изменится жизнь россиян с 1 апреля

Индексация пенсий, голосование по поправкам в Конституцию РФ, внеплановые каникулы и многое другое ждет россиян апреле, пишет NEWS.ru. Серьезные коррективы в жизнь россиян внес коронавирус.

Индексация пенсий

С 1 апреля у россиян вырастут пенсии. Изменения коснутся 4 миллионов человек. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил индексацию на уровне 6,1 процента. Индексация будет произведена с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. Одновременно повысят пенсии для участников войны, жителям блокадного Ленинграда и пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф.

Всероссийское голосование

22 апреля пройдет голосование по поправкам в Конституцию. На плебисцит вынесен вопрос "Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?". Однако глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что оно может быть перенесено на более поздний срок. Причина все та же — коронавирус.

Больничный на дому

В Москве из-за коронавируса больничный лист можно заказать на дом. Для этого нужно позвонить по телефону горячей линии Депздрава. Данный порядок будет действовать до 1 апреля, если столичные власти не решат его продлить.

Каникулы для школьников

Каникулы в российских школах продлятся с 23 марта по 12 апреля. Для учеников будет организовано дистанционное обучение. Также закрыты спортивные школы и учреждения дополнительного образования.

Социально значимые сайты

К апрелю должен быть составлен список сайтов для бесплатного интернет-доступа. Речь идет о социально значимых российских страницах в Сети. О необходимости таких сайтов заявил Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию. Изначально предполагалось, что список будет готов к 1 марта.

Суды на каникулах

До 10 апреля суды будут рассматривать лишь безотлагательные споры. Это связано с карантином из-за коронавируса. Эксперты предполагают, что после его завершения нагрузка на судей резко возрастет.

Задолженность по СМС

С 1 апреля налоговые службы будут сообщать россиянам о задолженности с помощью СМС-сообщений и электронной почты. Делать они это смогут не чаще одного раза в квартал и в случае получения письменного согласия на подобное информирование от граждан.

Пошлина на экспорт нефти

Пошлина на экспорт нефти из России с 1 апреля уменьшится на 14,9 доллара — до 52 доллара за тонну с 66,9 доллара в марте. При этом пошлина на высоковязкую нефть понизится до 5,2 доллара с 6,6 доллара, на светлые нефтепродукты и масла — до 15,6 доллара за тонну, на темные — до 52 долларов.