Саше с пороком сердца нужна срочная операция

У 10-летней Александры из Самары врожденный порок сердца — дефект межпредсердной перегородки. Девочке срочно нужна операция. Чтобы сделать ее максимально щадящим методом без вскрытия грудной клетки и остановки сердца, необходимо 508 278 рублей на специальный окклюдер и другие материалы. Такой суммы у семьи нет.

Помочь Александре Глумовой

Порок сердца — вторичный центральный ДМПП — у Сашеньки обнаружили в 9 месяцев. В течение десяти лет ребенок состоял на учете и проходил ежегодные обследования в Самарском кардиологическом центре. Последнее обследование в январе 2020 года показало, что дефект увеличивается в размерах. Врачи рекомендовали операцию.

Но в Самарском кардиологическом центре традиционный метод закрытия ДМПП — это полостная операция на открытом сердце. Она травматичная и рискованная. После такого вмешательства требуется несколько дней восстанавливаться в реанимации, а затем еще несколько недель реабилитации.

В Детской республиканской клинической больнице Казани могут провести лечение малоинвазивным эндоваскулярным методом. Он получил широкое применение, потому что позволяет провести операцию без вскрытия грудной клетки и без остановки сердца. Через бедренную вену к сердцу подводят специальное устройство (окклюдер), которое устанавливают в месте дефекта, закрывая тем самым отверстие межпредсердной перегородки. Полное восстановление ребенка после процедуры проходит за пару дней. Однако бесплатных квот на проведение этой операции в этом году уже нет, а помощь нужна срочно.

Девочка с трех лет занимается танцами и вокалом. В составе народного хореографического коллектива "Шарм" принимает участие в областных, всероссийских и международных конкурсах. Но теперь из-за заболевания любимое занятие придется оставить.

"После операции, пройдя реабилитационный период, Саша сможет вернуться к обычному ритму жизни и снова заниматься хореографией. Надеемся, что уже в этом году наша дочь будет здорова и сможет вести обычный образ жизни без ограничений!" — обращается мама девочки ко всем неравнодушным людям.

Помочь Александре Глумовой

Также помочь можно, отправив СМС на номер 7545 с любой суммой пожертвования (например: 300) или на номер 3434 со словом "Помогаю" и любой суммой пожертвования (например: Помогаю 300).

Взнос можно сделать и через "Сбербан-онлайн" (в назначении платежа необходимо указать "Благотворительное пожертвование для Глумовой Александры").